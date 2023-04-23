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  4. Hatay'daki çadır kentte kalan Suriyeli çocuklar 23 Nisan coşkusu yaşadı

Hatay'daki çadır kentte kalan Suriyeli çocuklar 23 Nisan coşkusu yaşadı

23.04.2023 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı Hatay'da, Üzüm Dalı Çadır Kenti'nde kalan Suriyeli çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Hatay'da depremle ilgili oluşturulan koordinasyon merkezinde koordinatör vali olarak görevlendirilen Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolasıyla çadır kentte kalan Suriyeli çocuklarla bir araya geldi.

Üzüm Dalı Çadır Kenti'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Karaömeroğlu, çocukların bayramını kutladı. Ardından Suriyeli çocuklar tarafından günün anlam ve öneminin belirtildiği şiirlerin okunduğu etkinlikte, Karaömeroğlu, müzikle eğlenen çocuklara eşlik etti.

Karaömeroğlu, etkinliğe katılan çocuklara çeşitli hediyeler de takdim etti.

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çocuk suriyeli

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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