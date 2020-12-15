Hatay'daki orman yangınlarında tarımsal zararı oluşanlara 3 milyon lira yardım

Hatay Valiliği, eylül ayında 5 ilçede çıkan orman yangınlarında oluşan tarımsal zararın karşılanması için Cumhurbaşkanlığı tarafından 3 milyon lira ödenek aktarılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 5 Eylül'de Antakya ve Samandağ ilçeleri ile 9-10 Eylül'de Arsuz, Belen ve İskenderun ilçelerinde orman yangınları çıktığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Bu orman yangınları sonucunda oluşan tarımsal zararın karşılanmasında kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığımız tarafından Valiliğimize 3 milyon lira ödenek aktarılmasına karar verilmiştir. Ödemeler en kısa sürede yapılacaktır." denildi.

