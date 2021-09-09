Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi

Hatay'ın Belen ilçesinde geçen yıl çıkan ve İskenderun ile Arsuz ilçelerine de yayılan orman yangınlarıyla ilgili tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suretiyle silahlı terör örgütüne üye olma" ve "orman yakmaya teşebbüs" suçlarından 17 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılan H.D. (31) ve "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suretiyle silahlı terör örgütüne üye olma" ve "kasten yangın çıkarmaya teşebbüs" suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapsi talep edilen E.K. (31) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Her iki sanık da suçsuz olduklarını ileri sürerek tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, mevcut delil durumunu dikkate alınarak sanık E.K'nin yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine, H.D'nin de tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

- Yangınlar 2 gün sürmüştü

Hatay'da geçen yıl çıkan orman yangınları Belen, İskenderun ve Aruz ilçelerinde ev ve iş yerlerine de zarar vermişti. Yangınlar 2 gün süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınmıştı.

Yangınlarla ilgili şüpheliler H.D. ve E.K. tutuklanmıştı. Terör örgütü PKK'nın sözde gençlik yapılanması olarak kabul edilen "Ateşin Çocukları İnisiyatifi" yangınları kendilerinin çıkardığına yönelik sosyal medya paylaşımları yapmıştı.

H.D. hakkında 17 yıl 6 aya kadar, E.K. için de 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

