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Hatay'ın Suriye sınırında orman yangını

HATAY HABERLERİ  | 31.08.2020 14:52 | Son Güncelleme

Hatay'ın Suriye sınırında orman yangını

Hatay'ın Yayladağı ilçesinin karşısında bulunan Suriye topraklarındaki ormanlık alanda iki noktada yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Çabala Mahallesi Kekeç mevkisinin karşısında bulunan Suriye'nin Türkmendağı bölgesindeki iki noktadan duman yükseldi.

Sınıra yaklaşık bir kilometre mesafedeki yangınlar kısa sürede büyüdü.

Alevlerin Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşı Yayladağı Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekipleri sınıra sevk edildi.

Bölgeden yükselen yoğun duman, Yayladağı ilçesinin sınır mahallelerinden de görülüyor.

Yangınların Esed rejiminin bölgeye yönelik saldırıları sonrası çıktığı tahmin ediliyor.

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