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Hatay'ın zeytinyağı yurt dışında da tüketiliyor

28.11.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altınözü Tarım ve Orman Müdürü Çağlar Kaya: - "Burada ürettiğimiz zeytinyağı ihracata da gidiyor. Başlıca ABD, Kanada, Afrika ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri ve az miktarda da Avrupa'ya ihracatımız var" - Zeytinyağı üreticisi ve ihracatçısı Yılmaz Dönmez: - "Çiftçi bu yıl mutlu, zeytinyağı çok kaliteli çıktı"

MEHMET GÜRKAN - Doğu Akdeniz'in önemli tarım merkezlerinden Hatay'ın zeytin bahçeleriyle ünlü ilçesi Altınözü'nde üretilen zeytinyağı, Amerika, Afrika, Orta Doğu ve bazı Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

Yaklaşık 5 milyon zeytin ağacının bulunduğu Altınözü ilçesinde, Hatay'ın zeytinyağı üretiminin yaklaşık yüzde 50'si gerçekleştiriliyor. İlçede geçen yıl üretilen yaklaşık 7 bin 500 ton zeytinyağının bu yıl zeytinde "var yılı" yaşanmasından dolayı 12 bin 500 tonun üzerine çıkması bekleniyor.

- Yaklaşık yüzde 30'u ihraç ediliyor

Altınözü Tarım ve Orman Müdürü Çağlar Kaya, AA muhabirine, Altınözü'nde zeytin ağaçlarının yaklaşık yüzde 60'ında hasadın yapıldığını söyledi.

Bu yıl üreticilerin verim, kalite ve fiyattan memnun olduklarını belirten Kaya, "Burada ürettiğimiz zeytinyağı ihracata da gidiyor. Başlıca ABD, Kanada, Afrika ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri ve az miktarda da Avrupa'ya ihracatımız var." dedi.

Kaya, ilçede üretilen zeytinyağının yaklaşık yüzde 30'unun bu ülkelere gönderildiğini, geri kalanının yurt içinde tüketildiğini ifade etti.

Geçen yıl yaklaşık 7 bin 500 ton zeytinyağı ürettiklerini, bu yıl 12 bin 500 tondan fazla yağ beklediklerini aktaran Kaya, şöyle konuştu:

"Altınözü ilçesinde her geçen gün zeytinlik alanlarımız artıyor. Şu an yaklaşık 191 bin dönüm alanda zeytin üretimimiz var. İlçemizdeki üreticilerimizi ve zeytinyağı fabrikalarımızı İlçe Tarım Müdürlüğümüz olarak sık sık denetliyoruz. Üretim koşullarına bakıyoruz, aynı zamanda hijyen denetimlerimizi yapıyoruz. Her zaman çiftçimizin yanındayız."

- Üretici verimden memnun

Zeytinyağı üretimi ve ihracatı yapan bir firmanın sahibi Yılmaz Dönmez de bu yıl verimden memnun olduklarını dile getirdi.

Gördükleri talebin kendilerini sevindirdiğini aktaran Dönmez, şunları kaydetti:

"Geçen yıl zeytinyağı fiyatlarımız 20 lira civarındaydı. Bu yıl yüzde 50'ye yakın artışla 35 lira civarında seyrediyor. Çiftçi bu yıl mutlu, zeytinyağı çok kaliteli çıktı. Şu an çok değerli bir talep var, bu bizi çok mutlu ediyor. Afrika, Orta Doğu ve Arap ülkelerine ihracat yapıyoruz. ABD, İspanya, İtalya, Almanya, Kanada, Norveç, Litvanya ve Romanya gibi ülkelere de ihracat yapıyoruz."

Üretici Mehmet Özkan da zeytin veriminden olduğunu, bu yıl ortalama 2 tona zeytinyağı almayı beklediğini belirtti.

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