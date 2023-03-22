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Hataylı çiftçi yevmiyeci bulamadığı için 30 dönümlük tarlasını ailesiyle çapalıyor

22.03.2023 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Antakya ilçesinde çiftçilik yapan Gazi Bağdadi, çalıştıracak işçi bulamayınca 30 dönümlük tarlasını ailesiyle birlikte işlemeye başladı.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, Amik Ovası'nda sebze yetiştiren çiftçileri de etkiledi.

Deprem nedeniyle evinde hasar oluşan 67 yaşındaki Gazi Bağdadi, afet nedeniyle yaklaşık bir ay geç ektiği salatalıkları hasada yetiştirmeye çalışıyor.

Çalıştıracak işçi bulamayan çiftçi, erken saatlerde ailesiyle geldiği 30 dönümlük tarlasında çapa yapıyor, ot temizliyor.

"YAPACAK HALİMİZ KALMADI AMA MECBURUZ"

Gazi Bağdadi, AA muhabirine, 15 yaşından beri tarımla uğraştığını söyledi. 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerde az hasar gören evinin durumunun 6,4 büyüklüğündeki Hatay depreminde ağır hasarlıya döndüğünü ifade etti.

Bağdadi, depremden önce salatalık ekmek için tarlasının tüm hazırlıklarını tamamladığını belirterek, "Boruları dizmiştim, yatağını hazırlamıştım. Deprem olunca tam bir ay geciktik." dedi.

Şu anda ürünleri toplama aşamasında olmaları gerektiğini ama deprem nedeniyle çok geç ekim yaptıklarını dile getiren Bağdadi, "Esasında yapacak halimiz kalmadı ama mecburuz yapmaya. Başka yapacak işim yok." ifadesini kullandı.

Gazi Bağdadi, işçi ihtiyacı olduğunu, bulamadığı için ailesini çalıştırdığını belirterek, "Kimse çalışmak istemiyor. Şu an en az 10-15 kişinin çalışması gerekiyor ama kendi ailemden 4 kişiyle yapmaya çalışıyoruz. Devletten gübre desteği istiyoruz. Evim tarlaya biraz uzak. Eğer tarlama konteyner konulursa iyi olur. Şu anda tarlanın yanında kendi arabamda yatıp kalkıyorum. Çiftçiler en büyük fedakarlığı yapıyor. Çiftçi arkadaşlarımın çoğu benim gibi uğraşıyor." diye konuştu.

"İŞÇİ LAZIM AMA GELEN YOK"

Bedriye Bağdadi de deprem sonrası salatalık ekmekten vazgeçtiklerini fakat Hatay depreminde evleri ağır hasar alınca yeniden ekmeye karar verdiklerini söyledi.

Bayramda oğullarının düğününü yapmayı planladıklarını fakat deprem nedeniyle ertelemek zorunda kaldıklarını anlatan Bağdadi, "62 yaşındayım, bel fıtığım var ama yine de çalışmak zorundayım. İşçi lazım ama gelen yok. Yanımda görümcem ve eltim var. Onlar da para almıyor, yardıma geldi. Her yıl burada 20-25 kişi çalıştırıyorduk ama bu sene kimseyi bulamıyoruz." dedi.

Bağdadi, salatalığın bakımının çok zor olduğunu dile getirerek, "İnşallah 10-15 güne hasadına başlarız. Sadece işçi arıyoruz, inşallah gelir de rahatlarız. En az 10 kişiye ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Haziran sonuna kadar tarlada yaşayacaklarını belirten Bağdadi, "Yemeğimizi burada yapıp yiyeceğiz. Konteyner olsa çok iyi olur. Acımız büyük, hasarımız büyük ama altından kalkmak zorundayız, Allah afiyet verirse kalkacağız." diye konuştu.

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