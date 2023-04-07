Hataylı depremzede çift Marmaris'te evlendi

Depremde evleri yıkılan 46 yaşındaki Semira Uygun ve 43 yaşındaki Umut Güzeloğlu Hatay'ın Defne ilçesinden Marmaris'e geldi. Deprem öncesinde evlilik hazırlığındaki çift misafir olarak bulundukları Marmaris'te, nikah için belediyeye başvuruda bulundu. Çiftin nikahı, Marmaris Belediyesi Nikah Salonu'nda kıyıldı.

Semira Uygun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla KYK Yurdu'nda kaldıklarını ancak Marmaris'e yerleşmek istediklerini dile getirerek, "Defne'de tam nikah işlemlerini başlatacakken deprem oldu. Biz de nikahımızı Marmaris'te kıymaya karar verdik. Bu güzel günümüzde yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz. Burası bizim mutluluğumuzu yaşadığımız yer oldu. İmkanlar elverirse artık burada yaşamayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Çiftin nikahına katılan yakınları duygusal anlar yaşadı.

