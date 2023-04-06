Hataylı depremzede dönerci işine kaldığı yerden çadırda devam ediyor

Kırıkhan'da yaşayan 28 yaşındaki Ethem Boğa'nın Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi ve döner salonu yıkıldı.

Depremde bazı yakınlarını da kaybeden Boğa, acısına rağmen geçimini sürdürmek için çarşı merkezinde yeniden satış yapmak için çadır kurdu.

Çadırda Hatay usulü döner yapan Boğa, çadırın içine ve dışına bıraktığı masalarda müşterilerini ağırlıyor.

"KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM"

Boğa, AA muhabirine, deprem sabahı kalktıklarında hiçbir şeyinin olmadığını fark ettiğini söyledi.

O günü unutamadığını ifade eden Boğa, "Depremden önce her şeyimiz vardı. Sabah kalktık evimiz, dükkanımız yok. Hayat devam ediyor. Bakmakla yükümlü olduğum insanlar var. Hayat mücadelemize, ekmeğimize çadırda devam ediyoruz. Bir süre çadırda satış yapmaya devam edeceğim. Devletimiz de imkan verirse tekrar dükkanımızı yapacağız." dedi.

Deprem gününden beri memleketinde olduğunu dile getiren Boğa, hayatını kaybeden yakınlarının cenazesini toprağa verdikten sonra kaldıkları yerden devam ettiklerini belirtti.

Boğa, "Buraları hareketlendirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"EKMEĞİMİZİN PEŞİNDEYİZ, ÇALIŞIYORUZ"

Boğa'nın yanında çalışan döner ustası Harun Geçgin de yaşadıkları korkuyu hala üzerlerinden atamadıklarını belirtti.

Geçgin, "Ekmeğimizin peşindeyiz, çalışıyoruz. Sağ olsun devletimiz bize çadır aldı, yerimizi kurduk. Kırıkhan'ımız kısa zamanda toparlanmaya başladı. Buralardayız, gitmiyoruz, devam edeceğiz." diye konuştu.

