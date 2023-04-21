YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hataylı depremzedeler bayramı konteyner kentte kutluyor

Hataylı depremzedeler bayramı konteyner kentte kutluyor

21.04.2023 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın İskenderun ilçesinde konteyner kentte kalan depremzedeler bayrama buruk girerken, yardım gönüllüleri çeşitli hediyelerle deprem mağduru çocukları sevindirdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde çok sayıda binanın yıkıldığı İskenderun'da yaşamlarını konteyner kentlerde sürdüren afetzedeler, bayrama da ilk kez konteyner kette girdi.

Evlerini ve yakınlarını kaybetmenin verdiği üzüntüye rağmen bayramlık kıyafetlerini giyip, şeker ve kolonyalarını hazırlayan depremzedeler, yakınları ve konteynerdeki komşularını ziyaret ederek bayramlaştı.

Bayramda en çok mutlu olanlar ise çocuklar oldu. Yeni kıyafetleriyle konteyner kenti gezen çocuklar, şeker topladı.

Konteyner kente gelen çok sayıda yardım gönüllüsü de beraberlerinde getirdikleri oyuncak, şeker ve çikolataları dağıtarak çocukların yüzünü güldürdü.

"BURAYI ARTIK EV GİBİ KULLANMAYA BAŞLADIK"

Depremde evi yıkılan ve konteyner kentte kalan Seyfettin Sepetçi, AA muhabirine, bayramın buruk geçtiğini ve eski bayramları andırmadığını söyledi.

Filiz Sepetçi de hala depremi hatırladığını belirterek, evini ve yakınlarını özlediğini anlattı.

Konteyner kentte kalan Yücel Kavuk, büyük felakete rağmen canlarını kurtardıklarını dile getirerek, "Malımız gitti ama canımız sağ. Hiç kaybımız olmadı. Mal yine kazanılır. Burayı artık ev gibi kullanmaya başladık. Annem de diğer konteynerde kalıyor. Birazdan oraya bayramlaşmaya gideceğiz." diye konuştu.

Deprem mağduru Elif Dağ ise bayramın güzel geçtiğini aktararak, "Evimiz gitti. Bir iğnemi dahi alamadım ama şu an bolluk içerisindeyiz. Rabb'im devletimizi başımızdan eksik etmesin. Bize dayalı döşeli konteyner verdiler. Gece sabaha kadar dua ediyorum." dedi.

Konteyner kentte şeker toplayan çocuklar da bayramın çok iyi geçtiğini ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahramanmaraş depreminde 600 yıllık tarihi caminin yıkıldığı anlar kameradaKahramanmaraş depreminde 600 yıllık tarihi caminin yıkıldığı anlar kamerada
Mersin'de 2 kapkaççı kaldırımda yürüyen kadının elindeki cep telefonunu çaldıMersin'de 2 kapkaççı kaldırımda yürüyen kadının elindeki cep telefonunu çaldı
Diyarbakır'da sağanak su baskınlarına neden olduDiyarbakır'da sağanak su baskınlarına neden oldu
Anahtar Kelimeler:
deprem İskenderun Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 21 Nisan Cuma

İmsak
04:23
Sabah
05:48
Öğle
12:39
İkindi
16:21
Akşam
19:20
Yatsı
20:40

Hatay Nöbetçi Eczaneler21 Nisan Cuma

Bahar eczanesi
Altinozu
Sümerler eczanesi
Antakya-defne
Çınar eczanesi
Antakya-defne
Çolakoğlu eczanesi
Antakya-defne
Aydın eczanesi
Antakya-defne
Taner eczanesi
Antakya-defne
Lokman eczanesi
Arsuz
Tümünü Göster
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bayram yardımı sırasında izdiham! En az 78 ölü...

Bayram yardımı sırasında izdiham! En az 78 ölü...

Başörtülü pozuna tepki yağmıştı! Esra Ezmeci sitem etti: Ben abdestimi alıp...

Başörtülü pozuna tepki yağmıştı! Esra Ezmeci sitem etti: Ben abdestimi alıp...

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Yatak oadasında oluşan 30 metrelik çukura düştü! Kayıplara karıştı

Yatak oadasında oluşan 30 metrelik çukura düştü! Kayıplara karıştı

Ablası hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

Ablası hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

500 TL'nin üzerinde indirim! Puma spor ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

500 TL'nin üzerinde indirim! Puma spor ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.