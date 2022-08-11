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Hataylı gurbetçiler yazın baba ocağı mahallelerinin nüfusunu 5'e katlıyor

11.08.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altınözü ilçesindeki Sarılar Mahallesi, yaz aylarında yurt dışından baba ocağına gelenlerle en hareketli günlerini yaşıyor - Gurbetçilerden Nedim Serttaşoğlu: - "Her yaz mahalleme gelirim, bundan vazgeçmem. Buranın havası, insanları, sevgisi her şeyi başka"

SALİM TAŞ - Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi'nin nüfusu, yaşadıkları ülkelerden yaz tatilini geçirmek için memleketlerine dönen gurbetçilerle 5 kat artıyor.

Yaz aylarında yurt dışından baba ocağına gelen gurbetçilerle nüfusu artan Sarılar Mahallesi, gurbetçilerle en hareketli günlerini yaşıyor.

Mahalle muhtarı Ancinsan Kuşoğlu, AA muhabirine, mahallesinin nüfusunun tamamını Hristiyan vatandaşların oluşturduğunu söyledi.

Mahallesinin 1968 yılından bu yana sürekli göç verdiğini dile getiren Kuşoğlu, iş, evlilik gibi farklı nedenlerle mahalle sakinlerinin Almanya, Fransa, Avusturya ve ABD'de yaşadığını belirterek, "Kışın mahallemiz bine yakın nüfusa sahip. Bu nüfus yazın 5 katına kadar çıkıyor. 5-6 bini buluyor. Bu tabii ki bizi sevindiriyor." diye konuştu.

Kuşoğlu, mahallenin nüfusunu daha da arttırmak için yaz dönemlerinde farklı etkinlikler yaptıklarını dile getirdi.

Gurbetçilerin özellikle yurt dışında doğup büyüyen çocuklarına memleketlerini daha da sevdirmek istediklerini belirten Kuşoğlu, bu kapsamda yaz mevsiminde mahallede konser ve çocuk etkinlikleri düzenlendiğini, yöresel ürünlerin satışının yer aldığı stantlar açıldığını ifade etti.

Sarılar Mahallesi Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi Pederi Yuhanna Papazoğlu da yaz döneminde gelen gurbetçilerle mahallenin hareketlendiğini, esnafın da yüzünün güldüğünü söyledi.

- "Memleket gibisi yok"

Mahalleye gelen gurbetçilerden Nedim Serttaşoğlu (80), 1980'de önce çocuklarının Fransa'ya gittiğini, kendisinin de 1991'den bu yana bu ülkede yaşadığını belirtti.

Fransa'da oturduğu semtte çok sayıda akrabası ve mahallelinin bulunduğunu anlatan Serttaşoğlu, "Onlarla düğünlerde, kiliselerde ve özel günlerde bir araya geliyoruz. Memleket gibisi yok. 'Bülbülü altın kafese koymuşlar vatanım' demiş. Her yaz mahalleme gelirim, bundan vazgeçmem. Buranın havası, insanları, sevgisi her şeyi başka." diye konuştu.

New York'tan baba ocağına gelen Halil Papazoğlu (36), doğup büyüdüğü toprakları hiçbir zaman unutmadığını belirtti.

Her yıl düzenli olarak Sarılar Mahallesi'ndeki ailesinin ve arkadaşlarının yanına geldiğini anlatan Papazoğlu, şunları söyledi:

"Gurbette tanıdığım insanları gördüğümde kalbim çarpıyor, mutlu oluyorum ama doğup büyüdüğün yer gibi olmuyor. Ailen, sevdiklerim, dostların yanında olmadığında bir eksiklik hissediyorsun. Yurt dışında bulunan tanıdıklarımla bir araya geldiğimde, 'Toprağım' diyebileceğim insanlarla zaman geçirdiğimde bu mahallenin evladı olduğumu hissettiriyorlar."

Gurbetçilerden Abdo Papazoğlu (22) ise akrabasının yardımıyla 6 yıl önce Romanya'da çalışmaya gittiğini, her yaz mutlaka baba ocağına geldiğini anlattı. Papazoğlu, mahallesinde tatilinin dolu dolu geçtiğini dile getirdi.

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