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Hataylı şarkıcı Nez kötü haberi verdi: 'Ne yazık ki...'

06.03.2023 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Nez, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizde büyük yıkımlara, can kayıplarına neden olan deprem felaketleriyle ilgili açıklamalar yaptı. Ünlü şarkıcı, "Ben de Antakyalıyım. Ne yazık ki ailemizden de can kaybı verdik ama önemli olan yaralarımızı sarmak. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Hataylı şarkıcı Nez kötü haberi verdi: 'Ne yazık ki...'

Ünlü şarkıcı Nez, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki 11 ilimizi etkileyen depremler hakkında açıklamalar yapan Nez, kötü haber verdi.

"AİLEMİZDEN KAYIP VERDİK"

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; şarkıcı, ''Öncelikle tüm vatanımızın başı sağ olsun. Ben de Antakyalıyım. Ne yazık ki ailemizden de can kaybı verdik ama önemli olan yaralarımızı sarmak'' diye konuştu.

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''MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN''

Nez sözlerine şöyle devam etti; ''Konser verdik. Bütün gelirlerini ODTÜ Mezunlar Derneği ailelerini kaybetmiş çocuklara bağışladık. Hâlâ devam ediyoruz ve edeceğiz. Kuliste bile elimde atkı ve bere örüyorum. Milletimizin başı sağ olsun"

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