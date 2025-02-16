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Hatayspor 11 maç sonra kazandı! Alanyaspor'dan 3 puanı aldı...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
16.02.2025 16:16
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atayspor, Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Alanyaspor'u 56. dakikada Bamgboye'nin attığı golle 1-0 mağlup ederek 11 maçlık galibiyet hasretini bitirdi. Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin yönetimindeki ilk galibiyetini almış oldu.

Hatayspor 11 maç sonra kazandı! Alanyaspor'dan 3 puanı aldı...

Murat Şahin'in öğrencileri evinde Sami Uğurlu'nun yönetimindeki Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Mersin Stadyumu'nda oynanan ve hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin yönettiği maçta Hatayspor'a galibiyeti getiren golü 56. dakikada Funsho Bamgboye kaydetti. Alanyaspor'da Loide Augusto 90+5'te kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

GALİBİYET HASRETİ SONA ERDİ

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Hatayspor bu sonuçla birlikte Süper Lig'de 11 maçlık kazanamama serisini sona erdirdi, Bordo-Beyazlı ekip puanını 13'e yükseltti. 18'inci sırada yer alan Hatayspor'un 15'inci sıradaki Sivasspor ile arasında 10 puan bulunuyor. Hatayspor'un hocası Murat Şahin, "Bu galibiyeti taraftarlarımıza hediye ediyoruz. Bu sene ligde kalmak en büyük hedefimiz" diye konuştu.

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Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor
1 - 0
Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Alanyaspor Hatayspor
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