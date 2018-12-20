Hatayspor 2 - 0 Gençlerbirliği (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası 5 Tur rövanş maçında Hatayspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-1 kaybeden Hatayspor, rövanşı 2-0 kazandı ve Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladı.
Hatyaspor, 37. dakikada Sinan Kurumuş ve 47. dakikada Caner Hüseyin Bağ'ın attığı gollerle Gençlerbirliği'ni elemeyi başardı.
Sahasında oynadığı rövanşı kazanan Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu'na kalmayı başardı.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Cemal Alpay xx, Cem Özbay xx
Hatayspor: Ömer xxx, Yasin xxx, Sadi x (Yılmaz Özeren dk. 32 xx), Soner xx, Mehmet xx, Karim (Hamza Gür dk. 74 x), Gökhan xx (Caner Hüseyin Bağ dk. 46 xx), Korkishko xx, Maiga xxx, Sinan xx, Özgür xx
Gençlerbirliği: Emrullah x, Halil xx, Berat x, Arnason x, Baruffi x, Canberk xx (Metehan Mert dk. 71 x), Mahmut xx, Matei (Cengizhan Akgün dk. 75 x) Rahmetullah xx, Da Silva x, Bekir x (Emre Gündoğdu dk. 46 x)
Goller: Sinan Kurumuş (dk. 37), Caner Hüseyin Bağ (dk. 49) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Karim (Hatayspor), Bekir Yılmaz, Emre Gündoğdu, Arnason (Gençlerbirliği)
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