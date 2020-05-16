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Hatayspor'a ikinci defa koronavirüs testi yapıldı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 16.05.2020 13:51 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor’da futbolcular ve teknik ekibe ikinci kez korona virüs testi yapıldı. Tesisler ve takım otobüsü Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Hatayspor'a ikinci defa koronavirüs testi yapıldı

Liglerin 12 Haziran’da yeniden başlayacağının açıklanmasının ardından Hataysporlu futbolcular ve teknik heyet, Osman Çalgın Tesisleri’nde çalışmalarına devam ediyor. Hataysporlu futbolculara iki grup halinde korona virüs testi yapılırken, ayrıca teknik ekibe ve kulüp personellerine de yapıldı.

Öte yandan Osman Çalgın Tesisleri ve takım otobüsü korona virüse karşı Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

(İHA)

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