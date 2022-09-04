HATAYSPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE! Hatayspor Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Hatayspor ile Adana Demirspor Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmada Burak Şeker düdük çalacak. Maç öncesi birçok kişi internette "Hatayspor Adana Demirspor maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, Hatayspor Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

HATAYSPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hatayspor Adana Demirspor maçı saat 19:15'te başlayacak.

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak maçı Burak Şeker yönetecek.

HATAYSPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hatayspor Adana Demirspor maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

