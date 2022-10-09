YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatayspor - Alanyaspor maçının ardından

Hatayspor - Alanyaspor maçının ardından

09.10.2022 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: "Bugün de kazanan taraf biz olduk. O yüzden mutluyuz"

Hatayspor - Alanyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, maçın planladıkları ve istedikleri gibi geçtiğini söyledi.

Demirel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda oyunu rakibin istediği gibi oynamasına izin verdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"ikinci yarıdaki başlangıcımız ve golü bulana kadarki oyunumuz zaten planın ikinci hedefiydi. Bu hedefimize de ulaştık. Sonra da maçı korumak adına takımın geri yaslanması da tamamen maçı kazanma duygusuyla oldu. Planladığımız, uyguladığımız, analizlere göre yorumladığımız, kafamızda oynadığımız maçı açıkçası aynısını sahada oynayarak kazanmasını bildik. Sivas maçında da söyledim, kazanmak için ne gerekiyorsa ona uygun bir mücadele gösterecektik. Bugün de kazanan taraf biz olduk. O yüzden mutluyuz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatayspor - Corendon Alanyaspor maçının ardındanHatayspor - Corendon Alanyaspor maçının ardından
Elazığ'da "4. Ulusal Kitap Fuarı" açıldıElazığ'da "4. Ulusal Kitap Fuarı" açıldı
Bitlis'te "25. Adilcevaz Ceviz Festivali ve Kültür Etkinlikleri" düzenlendiBitlis'te "25. Adilcevaz Ceviz Festivali ve Kültür Etkinlikleri" düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Alanyaspor Hatayspor futbol

Hatay Namaz Vakitleri 9 Ekim Pazar

İmsak
05:12
Sabah
06:30
Öğle
12:28
İkindi
15:43
Akşam
18:16
Yatsı
19:29
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gerçekten işe yarayan penis büyütme tekniği

Gerçekten işe yarayan penis büyütme tekniği

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Reflüyü başladığı gibi bitirir

Reflüyü başladığı gibi bitirir

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.