Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 9 Ekim Pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Basına kapalı 1 saat 10 dakika süren antrenmanda futbolcular kuvvet, çabukluk ve rakip taktik analiz çalışması yaptı.



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