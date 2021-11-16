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Hatayspor Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

16.11.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı. Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas ve dar alan çalışması yaptı.

Basına kapalı idman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

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