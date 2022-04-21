Hatayspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 24 Nisan Pazar günü Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren antrenmanda futbolcular, taktik, dar alan ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.



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