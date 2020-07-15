SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan: Selçuk İnan ile görüştük

Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan: Selçuk İnan ile görüştük

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.07.2020 08:28 | Son Güncelleme

Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan, Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan ile transfer görüşmesi yaptıklarını söyledi. Peki Selçuk İnan Hatayspor'a transfer olacak mı? İşte Nihat Tazearslan'ın açıklamaları...

Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan: Selçuk İnan ile görüştük

TFF 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlamayı ve Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Hatayspor'da, başkan Nihat Tazearslan transfer çalışmaları hakkında bilgi verirken, Galatasaray'ın tecrübeli ismi Selçuk İnan'a da değindi.

TRT Spor'da yayınlanan Hedef Süper Lig programına konuk olan Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan, Selçuk İnan ile transfer görüşmesi yaptıklarını söyleyerek, "Selçuk İnan ile görüştük ama sanırım gelecek yıl da Galatasaray'da devam edecek.. Şu an net bir durum yok ama istiyoruz" dedi.

Tecrübeli futbolcunun Galatasaray'da devam edeceğini düşündüğünü bir kez daha vurgulayan Tazearslan, "Selçuk memlektimizin çocuğu. İstemedik değil ama henüz netleşmedi. Galatasaray'da devam edecek diye biliyorum aldığım bilgiye göre. Bir iki hafta önce görüştük, bize gelmeyi düşünüp düşünmediğini sorduk" ifadesini kullandı.

Selçuk İnan'ın performansı
Bu sezon Galatasaray'da sadece 13 resmi maçta forma giyen ve 602 dakika süre alan 35 yaşındaki Selçuk İnan, gol veya asist katkısı yapamadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Survivor finalinde Ozan Kabak ve Mustafa Kapı sürpriziSurvivor finalinde Ozan Kabak ve Mustafa Kapı sürprizi
G.Saray başkent deplasmanındaG.Saray başkent deplasmanında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2020 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2020 şampiyonu belli oldu!

Acun'dan Yasin açıklaması: Benim kanalımda beni geçti!

Acun'dan Yasin açıklaması: Benim kanalımda beni geçti!

Arda Turan transferinde beklenmedik gelişme!

Arda Turan transferinde beklenmedik gelişme!

Galatasaray'a piyango vurdu

Galatasaray'a piyango vurdu

Yetişkin film yıldızından olay paylaşım!

Yetişkin film yıldızından olay paylaşım!

Ilıcalı, Fortuna Sittard'ı resmen açıkladı

Ilıcalı, Fortuna Sittard'ı resmen açıkladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Onyekuru'dan Fenerbahçe sözü

Onyekuru'dan Fenerbahçe sözü

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Fatih Terim bırakıyor mu?

Fatih Terim bırakıyor mu?

F.Bahçe istedi, G.Saray kaptı! İşte detaylar...

F.Bahçe istedi, G.Saray kaptı! İşte detaylar...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan: Selçuk İnan ile görüştük

Selçuk İnan ile görüştük

Survivor finalinde Acun Ilıcalı'dan Ozan Kabak ve Mustafa Kapı paylaşımı

Survivor finalinde Ozan Kabak ve Mustafa Kapı sürprizi

Galatasaray Doğa Sigorta, başantrenör Ertuğrul Erdoğan ile sözleşme yeniledi

Galatasaray'da yeni transfer

Galatasaray'a müjdeli haber! Alex Telles Porto'dan ayrılıyor

Galatasaray'a piyango vurdu

Galatasaray, yabancı kuralının iptali için Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu!

Galatasaray'dan yabancı kuralı itirazı!

Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Arda Turan'a sürpriz talip

Arda Turan transferinde beklenmedik gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.