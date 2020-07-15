Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan: Selçuk İnan ile görüştük

TFF 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlamayı ve Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Hatayspor'da, başkan Nihat Tazearslan transfer çalışmaları hakkında bilgi verirken, Galatasaray'ın tecrübeli ismi Selçuk İnan'a da değindi.

TRT Spor'da yayınlanan Hedef Süper Lig programına konuk olan Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan, Selçuk İnan ile transfer görüşmesi yaptıklarını söyleyerek, "Selçuk İnan ile görüştük ama sanırım gelecek yıl da Galatasaray'da devam edecek.. Şu an net bir durum yok ama istiyoruz" dedi.

Tecrübeli futbolcunun Galatasaray'da devam edeceğini düşündüğünü bir kez daha vurgulayan Tazearslan, "Selçuk memlektimizin çocuğu. İstemedik değil ama henüz netleşmedi. Galatasaray'da devam edecek diye biliyorum aldığım bilgiye göre. Bir iki hafta önce görüştük, bize gelmeyi düşünüp düşünmediğini sorduk" ifadesini kullandı.

Selçuk İnan'ın performansı

Bu sezon Galatasaray'da sadece 13 resmi maçta forma giyen ve 602 dakika süre alan 35 yaşındaki Selçuk İnan, gol veya asist katkısı yapamadı.

