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Hatayspor, Berke Önde'yi transfer etti

09.08.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Berke Önde'yi transfer etti

Hatayspor, Berke Önde'yi transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, forvet Berke Önde'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki forvet Berke Önde ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, imza törenine Onursal Başkan Lütfü Savaş, kulüp başkan vekilleri Mustafa Özat ve Aydın Toksöz ile Genel Sekreter Rahmi Vardı'nın da katıldığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig Hatayspor

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