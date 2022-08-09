Hatayspor, Berke Önde'yi transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, forvet Berke Önde'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki forvet Berke Önde ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, imza törenine Onursal Başkan Lütfü Savaş, kulüp başkan vekilleri Mustafa Özat ve Aydın Toksöz ile Genel Sekreter Rahmi Vardı'nın da katıldığı bildirildi.



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