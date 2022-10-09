Hatayspor - Corendon Alanyaspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 1-0 yenilen Corendon Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, "Oyuncularımız biraz daha agresif, akıcı, efektif ve öz güvenli olabilselerdi farklı bir sonuç ortaya çıkabilirdi." dedi.
Mateos, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Hatay deplasmanından memnun olmadıkları bir skorla geri döneceklerini söyledi.
Eksikliklerinin sadece skor olduğunun altını çizen Mateos, "Oyuncularımız biraz daha agresif, akıcı, efektif ve öz güvenli olabilselerdi farklı bir sonuç ortaya çıkabilirdi. Tabii ki rakibimiz de iyi savunma yaptı. Hata yapmamızı bekledi.Yapacağımız hatalardan golü bulmaya çalıştı. Her ne kadar akan oyunda bu gerçekleşmese de maalesef bir duran toptan golü yedik." ifadelerini kullandı.
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