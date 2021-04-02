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Hatayspor'da Galatasaray maçı öncesi 5 eksik

02.04.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 32. haftasında cumartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacak.

Hatayspor'da Galatasaray maçı öncesi 5 eksik

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 32. haftasında cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek.

Antakya Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde 29 maça çıkan Hatayspor, 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Bordo-beyazlılar, topladığı 46 puanla 7. sırada bulunuyor. Ligde son 3 maçta galip gelemeyen Hatayspor, Galatasaray'ı evinde yenerek çıkış yakalamak istiyor.

Bordo-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Jean Claude Billong, Selim Ilgaz ve Soner Örnek kadroda yer almazken, Youssouf Kone ile Alexandros Katranis de kart cezaları nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Milli takımdan henüz dönmeyen Boupendza'nın durumu ise maç günü belli olacak

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Galatasaray 3-0 kazanmıştı

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Galatasaray Futbol Kulübü Hatayspor
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İlk yarı 3-0 yenmiştik yine yeneceğiz kuşların ağzı açık kalacak SEN ŞAMPİYON OLACAKSIN GALATARAY IM

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