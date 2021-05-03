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Hatayspor'da korkulan oldu! Beşiktaş maçındaki oyuncularda koronavirüse rastlandı

03.05.2021 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’de Beşiktaş ile oynayan Hatayspor’un, bu maçta kadroda yer alan 2 futbolcusu ve 1 teknik adamında korona testi pozitif çıktı. İşte detaylar…

Hatayspor'da korkulan oldu! Beşiktaş maçındaki oyuncularda koronavirüse rastlandı

Süper Lig'in 39. haftasında lider Beşiktaş, Atakaş Hatayspor'u Vodafone Park'ta 7-0 yenerken, maçtan önce en çok tartışılan konulardan biri Teknik Direktör Ömer Erdoğan'ın Covid-19'a yakalanmasından sonra sahada hasta futbolcuların olmasıydı.

BEŞİKTAŞ BAŞVURDU, TFF REDDETTİ

Ömer Erdoğan'ın hasta olduğunun açıklanmasından sonra Beşiktaş, TFF'ye Hatayspor takımının yeni PCR testi yaptırması için başvuru yaptı. Ancak TFF Sağlık Kurulu talebi kabul etmedi.

KORKULAN OLDU

Hatayspor'dan korkulan haber bugün geldi. Yapılan testte Beşiktaş karşılaşmasında kadroda yer alan 2 futbolcu ve teknik kadrodan bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Hatayspor'da test sonucu pozitif çıkan futbolcular Beşiktaş maçında yedek başlamışlar ve oyuna dahil olmamışlardı.

(AJANSSPOR)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Beşiktaş Futbol Kulübü Hatayspor
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hadi buyrun beyler ayıklayın pirincin taşını
Fenerasyon lağvedilmeli

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