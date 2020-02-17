Hatayspor'da Mehmet Altıparmak dönemi

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, "Mehmet Altıparmak hocamıza, ekibine ve Hatayspor’umuza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.
İmza törenine, Hatayspor onursal başkanı Lütfü Savaş, kulüp başkanı Nihat Tazearslan, yönetim kurulu üyeleri Aydın Toksöz ve Selçuk Akıllı katıldı.
(AA)
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