Hatayspor'da Ruben Ribeiro ile 2 yıllık sözleşme imzalandı

Yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Portekiz ekiplerinden Gil Vicente'de forvet arkası ve kanatlarda görev yapan Ruben Ribeiro'yu renklerine bağladı. Erzurum'da kamp yaptığımız otelde gerçekleştirilen imza törenine, futbol şube sorumlumuz Ender Yardımcı ve sportif direktörümüz Fatih Kavlak katıldı. Tecrübeli futbolcuyla 2 yıllık imzalanan sözleşme, ailemize ve Ruben'e hayırlı olsun.'' denildi.
Öte yandan, Ruben Riberio'nun imza öncesi İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirildiği aktarıldı.
Mame Thiam Fenerbahçe'ye transfer oldu
Mensah, ilk antrenmanına çıktı
İlyas Namoğlu, hayatını kaybetti
Fenerbahçe, Jose Sosa transferini tamamladı!
Trabzonspor'da imza yağmuru! 4 isim birden...
Beşiktaş bombayı patlattı! Transfer açıklandı...
Galatasaray, yeni transferini resmen açıkladı!
Galatasaray'dan Onyekuru bombası!
Batuhan Karadeniz'in yeni takımı şaşırttı
Dünya devi, koronavirüs nedeniyle 44 milyon avro zararda
Trabzonspor'dan Brezilyalı ön libero hamlesi
Milli yıldızın yeni adresi belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum