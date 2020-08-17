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Hatayspor'da Ruben Ribeiro ile 2 yıllık sözleşme imzalandı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 17.08.2020 22:00 | Son Güncelleme

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, yeni transferi Portekizli futbolcu Ruben Ribeiro ile sözleşme imzaladı.

Hatayspor'da Ruben Ribeiro ile 2 yıllık sözleşme imzalandı

Yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Portekiz ekiplerinden Gil Vicente'de forvet arkası ve kanatlarda görev yapan Ruben Ribeiro'yu renklerine bağladı. Erzurum'da kamp yaptığımız otelde gerçekleştirilen imza törenine, futbol şube sorumlumuz Ender Yardımcı ve sportif direktörümüz Fatih Kavlak katıldı. Tecrübeli futbolcuyla 2 yıllık imzalanan sözleşme, ailemize ve Ruben'e hayırlı olsun.'' denildi.

Öte yandan, Ruben Riberio'nun imza öncesi İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirildiği aktarıldı.

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