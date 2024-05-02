Hatayspor'da Volkan Demirel'den ikinci defa istifa kararı!

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'da Volkan Demirel sürprizi yaşanıyor. Daha önce de istifa etmek isteyen Demirel'in bu talebi yönetim tarafından reddedilmiş ve sezon sonuna kadar sözlü olarak anlaşma sağlanmıştı.

KÖTÜ SONUÇLARIN ARDINDAN DAYANAMADI

Ligde 4 maçtır mağlup olan Hatayspor 18. sırada bulunuyor. Küme düşmeme yarışı veren Hatay ekibinde Volkan Demirel bir kez daha istifasını yönetime sundu.

"BELKİ İSTİFA ETMEK İSTEDİM, ETMEM DE GEREKİYORDU AMA OLMADI"

Volkan Demirel, daha önce istifa sorusuna şu cevabı vermişti:

''Belki istifa eder misin, etmez misin, tribünler bağırıyor, haklılar, saygı duyuyorum. Yazıyorlar, haklılar saygı duyuyorum. Ama dediğim gibi bundan sonra, benden sonra buraya 4 maçlık birisi de gelse, belki istifa etmek istedim, etmem de gerekiyordu ama olmadı. Neden olmadığını da yeri gelince konuşuruz. Ama 4 hafta boyunca şimdi ben buradayken takımı bırakmak, tabii ki 'git derlerse' yine giderim hiç başımın üstünde yerleri var. Hiç öyle bir derdim de yok ama 4 hafta boyunca burada nasıl bir sene bütün mücadeleleri biz verdiysek, bu ekiple çalışanlarla, futbolcularla nasıl bir mücadeleyi verdiysek, bundan sonra da 4 maç vereceğiz. Ondan sonra da oluyorsa olacak, olmuyorsa olmayacak. Oluyorsa da yine dimdik duracağım buraya çıkıp olmuyorsa da yine buraya dimdik çıkacağım. Çünkü bu çocuklar her şarta ve koşula rağmen mücadele ediyorlar. O yüzden saygıyla hak ediyorlar."





