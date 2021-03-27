Hatayspor'dan Aaron Boupendza iddialarına yanıt

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor’da ülkesinin milli takım kampında bulunan Gabonlu oyuncu Aaron Boupendza’nın Covid-19 testinin pozitif çıktığı haberleri üzerine Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Vardı, konuyla ilgili kendilerine bir bilgi ulaşmadığını belirterek, "Gabon Federasyonu’ndan bize bir bilgi ulaşmadı. Boupendza, Türkiye’ye dönünce zaten teste girecek. O testin sonucuna göre önümüzdeki günlerde resmi bir açıklama yapacağız" dedi.

KAYNAK: DHA

FOTOĞRAF: DHA



