SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Hatayspor
  4. Hatayspor'dan Aaron Boupendza iddialarına yanıt

Hatayspor'dan Aaron Boupendza iddialarına yanıt

27.03.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, sosyal medyada oyuncuları Aaron Boupendza’nın Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığına dair ilgili haberlerle ilgili olarak, "Bizim elimize ulaşan bir bilgi yok" dedi.

Hatayspor'dan Aaron Boupendza iddialarına yanıt

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor’da ülkesinin milli takım kampında bulunan Gabonlu oyuncu Aaron Boupendza’nın Covid-19 testinin pozitif çıktığı haberleri üzerine Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Vardı, konuyla ilgili kendilerine bir bilgi ulaşmadığını belirterek, "Gabon Federasyonu’ndan bize bir bilgi ulaşmadı. Boupendza, Türkiye’ye dönünce zaten teste girecek. O testin sonucuna göre önümüzdeki günlerde resmi bir açıklama yapacağız" dedi.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürünEvde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürün
Hatayspor yeni stadında ilk antrenmanına çıktıHatayspor yeni stadında ilk antrenmanına çıktı
Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...Naim Süleymanoğlu'nun hayatı...
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Hatayspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü eğlence mekanında basıldılar

Ünlü eğlence mekanında basıldılar

Cem Cücenoğlu 60 kilo verdi! Son hali inanılmaz

Cem Cücenoğlu 60 kilo verdi! Son hali inanılmaz

Veda sonrası 7 futbolcunun tavrı dikkat çekti!

Veda sonrası 7 futbolcunun tavrı dikkat çekti!

Galatasaray yeni 10 numarasını buldu!

Galatasaray yeni 10 numarasını buldu!

Boupendza'dan şok eden haber

Boupendza'dan şok eden haber

Haydi Milli Takım! İşte muhtemel 11'ler

Haydi Milli Takım! İşte muhtemel 11'ler

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Genç futbolcu hayatını kaybetti

Genç futbolcu hayatını kaybetti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Fenerbahçe maçı iptal edildi

Fenerbahçe maçı iptal edildi

Klaassen: Türkiye 5 kez geldi, 4 gol oldu

Klaassen: Türkiye 5 kez geldi, 4 gol oldu

Fenerbahçe, Erol Bulut hakkında kararını verdi!

Fenerbahçe, Erol Bulut hakkında kararını verdi!

Diğer Haberler

Hatayspor'dan Aaron Boupendza iddialarına yanıt

Hatayspor'dan Boupendza iddialarına yanıt

Boupendza'nın koronavirüs testi pozitif çıktı iddiası

Boupendza'dan şok eden haber

Hatayspor yeni stadında ilk antrenmanına çıktı

Hatayspor yeni stadında ilk antrenmanına çıktı

Hatayspor'da başarının sırrı 'bilinçli transfer' politikasında

Başarının sırrı 'bilinçli transfer' politikasında

Aaron Boupendza'ya Premier Lig'den 7 talip birden!

Aaron Boupendza'ya dünya devinden teklif var!

Lütfü Savaş: Fenerbahçe maçında stadı açacağız

'Fenerbahçe maçında stadı açacağız'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.