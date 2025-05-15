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Hatayspor'dan gönderilmişti! Vincent Aboubakar imzayı atıyor! Yeni adresi çok şaşırttı

Atakaş Hatayspor ile sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla fesh eden Vincent Aboubakar'ın yeni adresi belli oluyor. Tecrübeli golcünün Azerbaycan ekibiyle pazarlıklara başladığı öğrenildi. İşte detaylar...

Hatayspor'dan gönderilmişti! Vincent Aboubakar imzayı atıyor! Yeni adresi çok şaşırttı
Berker İşleyen

Sezon başında Beşiktaş'tan Hatayspor'a transfer olan Hatay ekibinin küme düşmesinin ardından karşılıklı anlaşmayla sözleşmesi fesh edilen Aboubakar'ın yeni adresi merak ediliyordu.

YENİ ADRESİ AZERBEYCAN

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4 sezon Süper Lig'de forma giyen Aboubakar, bu sezonu ise 8 gol ve 2 asistle geçirmişti. Kariyerinin son büyük sözleşmesini yapmaya hazırlanan Vincent Aboubakar, Azerbaycan ekibi Karabağ ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

Karabağ'ın Aboubakar'ı çok istediği ve mali olarak da şartların konuşulduğu kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Hatayspor aboubakar beşiktaş
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