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Hatayspor'dan kritik 3 puan! Giresunspor'u yenerek ilk yarıyı mutlu kapattılar

25.12.2021 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig 19. hafta mücadelesinde Hatayspor deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Hatayspor bu galibiyetli ligin ilk yarısını aldığı 3 puanla mutlu kapattı.

Hatayspor'dan kritik 3 puan! Giresunspor'u yenerek ilk yarıyı mutlu kapattılar

Spor Toto Süper Lig 19. hafta mücadelesinde Hatayspor deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hatayspor 1-0 kazandı. Hatayspor'a galibiyeti getiren golü 81. dakikada El Kaabi kaydetti. Hatayspor'un galibiyet golünü atan El Kaabi 87. dakikada sakatlanarak yerini Mohammed Kamara'ya bıraktı.

Bu sonuçla Hatayspor puanını 32'ye çıkartırken, Giresunspor 22 puanda kaldı. Hatayspor, 20. haftada Kasımpaşa'ya konuk olacak. Giresunspor ise Galatasaray deplasmanına gidecek.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Volkan Bayarslan, Ali Saygın Öğel, Murat Altan

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Eraltay, Hamidou Traore, Flavio, Diabate, Sergio, Süleymanov, Balde

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Burak Öksüz, Falatte, Onur Ergün, Sackey, Ribeiro, Sadık Baş, Adama Traore, Kaabi, Diouf

Sarı Kartlar: Dk. 15 Ribeiro (Atakaş Hatayspor), Dk. 45 Süleymanov (GZT Giresunspor)

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Anahtar Kelimeler:
Hatayspor Giresunspor
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