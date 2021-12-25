Hatayspor'dan kritik 3 puan! Giresunspor'u yenerek ilk yarıyı mutlu kapattılar

Spor Toto Süper Lig 19. hafta mücadelesinde Hatayspor deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hatayspor 1-0 kazandı. Hatayspor'a galibiyeti getiren golü 81. dakikada El Kaabi kaydetti. Hatayspor'un galibiyet golünü atan El Kaabi 87. dakikada sakatlanarak yerini Mohammed Kamara'ya bıraktı.
Bu sonuçla Hatayspor puanını 32'ye çıkartırken, Giresunspor 22 puanda kaldı. Hatayspor, 20. haftada Kasımpaşa'ya konuk olacak. Giresunspor ise Galatasaray deplasmanına gidecek.
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Volkan Bayarslan, Ali Saygın Öğel, Murat Altan
GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Eraltay, Hamidou Traore, Flavio, Diabate, Sergio, Süleymanov, Balde
Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Burak Öksüz, Falatte, Onur Ergün, Sackey, Ribeiro, Sadık Baş, Adama Traore, Kaabi, Diouf
Sarı Kartlar: Dk. 15 Ribeiro (Atakaş Hatayspor), Dk. 45 Süleymanov (GZT Giresunspor)
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