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Hatayspor’dan takımdan ayrılan futbolcularla ilgili açıklama

19.02.2023 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Hatayspor, takımdan kiralık olarak ayrılan futbolcularıyla ilgili açıklama yayımladı.

Hatayspor’dan takımdan ayrılan futbolcularla ilgili açıklama

Yaşanılan deprem felaketinin ardından ligden çekilen Hatayspor, futbolcularının transfer gelişmeleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Bordo-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Mehdi Boudjemaa’nın Ferencvrosi’ye, Samuel Adekugbe’nin Galatasaray’a, Bertuğ Özgür Yıldırım’ın Antalyaspor’a, Saba Lobjanidze’nin Fatih Karagümrük’e ve Abdullah Yiğiter’in de Çaykur Rizespor’a sezon sonuna kadar kiralık olarak transferlerinin gerçekleştiği belirtildi.

TFF KURALI ESNETTİ

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TFF yabancı kuralını sezon sonuna kadar revize ederek, deprem nedeniyle ligden çekilen takımlardan transfer edilen oyuncuların +1 (9+3) kontenjanına dahil edilmesi ve yabancı statüsünde sayılmamasına karar vermişti.

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