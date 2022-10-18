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Hatayspor, Düzcespor maçının hazırlıklarını tamamladı

18.10.2022 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Düzcespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın Düzce Cam Düzcespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Yeni Hatay Stadyumu'nda teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Antrenmanda futbolcular taktik, pas ve dar alan çalıştı.

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Ziraat Türkiye Kupası Düzcespor atakaş hatayspor

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