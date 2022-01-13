YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Hatayspor-Elazığ İl Özel İdare maçı ertelendi

Hatayspor-Elazığ İl Özel İdare maçı ertelendi

13.01.2022 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ İl Özel İdare ekibinin 8 sporcusu ve 2 teknik ekibinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ İl Özel İdare, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında deplasmanda yapacakları Hatayspor maçının, takımlarında görülen Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre takımda bugün gerçekleştirilen Kovid-19 PCR testi sonucunda, 8 sporcu ve 2 teknik ekip olmak üzere 10 pozitif vaka tespit edildi.

Bu nedenle Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında 16 Ocak Pazar günü Hatay'da oynanması planlanan maç ertelendi.

Öte yandan, başantrenör Hakan Acer ile yollarını ayıran Elazığ İl Özel İdare, daha önce süper ligde Osmaniye ve Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol takımlarını çalıştıran Mehmet Özkan ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladıProf. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladı
Kırıkkale Üniversitesi'nde tacizci profesör skandalı: İğrenç mesajlar ortaya çıktı! "Seni yatakta düşünüyorum şimdi..."Kırıkkale Üniversitesi'nde tacizci profesör skandalı: İğrenç mesajlar ortaya çıktı! "Seni yatakta düşünüyorum şimdi..."
Ulu Önder Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 84. yıl dönümü törenle kutlandıUlu Önder Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 84. yıl dönümü törenle kutlandı
Anahtar Kelimeler:
Hatayspor Elazığ

Elazığ Namaz Vakitleri 14 Ocak Cuma

İmsak
06:06
Sabah
07:33
Öğle
12:37
İkindi
15:09
Akşam
17:31
Yatsı
18:53
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Sivasspor, ligdeki Trabzonspor, Göztepe ve Fenerbahçe maçlarına odaklandı

Sivasspor, ligdeki Trabzonspor, Göztepe ve Fenerbahçe maçlarına odaklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

GÜNCELLEME - Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Kedi "Karamel" soğuktan sığındığı okulun maskotu oldu

Kedi "Karamel" soğuktan sığındığı okulun maskotu oldu

Tokat'ta kullanılmayan fabrikanın çatısından düşen kişi öldü

Tokat'ta kullanılmayan fabrikanın çatısından düşen kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.