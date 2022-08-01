YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatayspor Erkek Voleybol Takımı, pasör çaprazı Radzivon Miskevich'i transfer etti

Hatayspor Erkek Voleybol Takımı, pasör çaprazı Radzivon Miskevich'i transfer etti

01.08.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor Erkek Voleybol Takımı, pasör çaprazı Radzivon Miskevich'i transfer etti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Hatayspor, Belaruslu pasör çaprazı Radzivon Miskevich'i kadrosuna kattı.

Kulübün voleybol şube sorumlusu Kenan Gül, AA muhabirine, son olarak Katar'ın Al-Arabi takımında forma giyen 27 yaşında ve 1,98 metre boyundaki Miskevich ile sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Gül, yeni sezon yapılanması kapsamında transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, Miskevich'e başarı diledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay'da şehit olan Piyade Er Sofioğlu'nun cenazesi törenle Diyarbakır'a uğurlandıHatay'da şehit olan Piyade Er Sofioğlu'nun cenazesi törenle Diyarbakır'a uğurlandı
Bindirildiği ambulansa zarar verip indi, sağlıkçıları tehdit edip araca "kafa attı"Bindirildiği ambulansa zarar verip indi, sağlıkçıları tehdit edip araca "kafa attı"
MKE Ankaragücü, stoper transferinde sona yaklaştıMKE Ankaragücü, stoper transferinde sona yaklaştı
Anahtar Kelimeler:
transfer Hatayspor

Hatay Namaz Vakitleri 2 Ağustos Salı

İmsak
04:03
Sabah
05:36
Öğle
12:47
İkindi
16:33
Akşam
19:48
Yatsı
21:14
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gelin adayı sitem etti! "Cinsel bir istekle..."

Gelin adayı sitem etti! "Cinsel bir istekle..."

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Sınırları aştı! Elbisesini kalçasından aşağı indirerek...

Sınırları aştı! Elbisesini kalçasından aşağı indirerek...

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.