Hatayspor Erkek Voleybol Takımı, pasör çaprazı Radzivon Miskevich'i transfer etti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Hatayspor, Belaruslu pasör çaprazı Radzivon Miskevich'i kadrosuna kattı.

Kulübün voleybol şube sorumlusu Kenan Gül, AA muhabirine, son olarak Katar'ın Al-Arabi takımında forma giyen 27 yaşında ve 1,98 metre boyundaki Miskevich ile sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Gül, yeni sezon yapılanması kapsamında transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, Miskevich'e başarı diledi.



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