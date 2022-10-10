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Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

10.10.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 15 Ekim Cumartesi günü deplasmanda yapacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman yaptı.

Dün Alanyaspor'a karşı oynanan maçta 60 dakika ve üzerinde süre alan oyuncular 25 dakika yenilenme, diğerleri ise dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

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