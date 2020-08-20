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Hatayspor, Galatasaray'dan Jesse Sekidika'yı istiyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.08.2020 18:21 | Son Güncelleme

Galatasaray'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Jesse Sekidika'ya Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor talip oldu.

Hatayspor, Galatasaray'dan Jesse Sekidika'yı istiyor

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Jesse Sekidika'ya Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor talip oldu.

Güney temsilcisi genç yıldızı transfer etmek için Sarı-Kırmızılı yönetimle masaya oturacak.

24 yaşındaki Jesse Sekidika, bedelsiz geldiği Galatasaray'da 6 Süper Lig maçına çıktı ve 81 dakika süre aldı.

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