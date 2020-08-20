Hatayspor, Galatasaray'dan Jesse Sekidika'yı istiyor

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Jesse Sekidika'ya Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor talip oldu.
Güney temsilcisi genç yıldızı transfer etmek için Sarı-Kırmızılı yönetimle masaya oturacak.
24 yaşındaki Jesse Sekidika, bedelsiz geldiği Galatasaray'da 6 Süper Lig maçına çıktı ve 81 dakika süre aldı.
Bernard Mensah'dan flaş Galatasaray açıklaması
Transfer ve Emre Kılınç sözleri
Fenerbahçe'den bir ilk daha!
MHK Başkanı Zekeriya Alp istifa etti
Trabzonspor ayrılığı KAP'a bildirdi
Luyindama kontrolden geçti
TFF’den sponsorluk anlaşması
Genç kaleci transfer tekliflerini açıkladı
İşte Beşiktaş'ın yeni forveti
Galatasaray'ın yıldızı Beşiktaş'a transfer oluyor!
Dortmund'a Real Madrid'den flaş transfer!
Cengiz Ünder dünya devine transfer oluyor!
Cenk Özkacar'ın İzmir'den Lyon'a yolculuğu
Okuyucu Yorumları 0 yorum