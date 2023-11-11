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HATAYSPOR GALATASARAY MAÇ SONUCU! Hatayspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

11.11.2023 17:35 | Son Güncelleme:
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Hatayspor Galatasaray maç sonucu bilgisine dair araştırmalar karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte hızlandı. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında bugün Galatasaray, Hatayspor'a konuk oldu. Bayern Münih yenilgisinin ardından yurda dönen sarı kırmızılılar haftayı galibiyetle kapatmak istiyordu. Maçı yakından takip etmek isteyen futbol severler Hatayspor Galatasaray maçı hakkındaki tüm detaylara ulaşmak istiyor. Peki, Hatayspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hatayspor Galatasaray canlı izleme ekranına dair araştırmalar yoğunluk kazandı. Trendyol Süper Lig heyecanı Hatayspor Galatasaray maçı ile kaldığı yerden devam etti. 12. hafta müsabakasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk etti. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maçta kazanan taraf Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor oldu. İşte Hatayspor Galatasaray maçı hakkında detaylı bilgiler...

HATAYSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hatayspor Galatasaray maçı, 11 Kasım 2023 Cumartesi günü oynandı. Heyecanlı mücadele saat 19.00'da başladı.

Mersin Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Hatayspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

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HATAYSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Hatayspor Galatasaray maçı beIN Sports 1'de canlı yayınlandı. Mersin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetti.

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İLK 11'LER

Hatayspor:Bekaj, Kerim, Kilama, Cengiz, Ghoulam, Matondo, Aabid, Rivas, Görkem, Lamkel, Dadashov.

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Barış Alper, Kerem, Zaha, Icardi.

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