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Hatayspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Aslan, Hatay deplasmanında

01.04.2021 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

 Galatasaray - Hatayspor maçı ile Süper Lig'de dengeler değişecek. Sarı-kırmızılıların galibiyet alması durumunda 64 puanla liderlik koltuğuna oturacağı mücadele, Hatayspor için de son iki hafta alınan mağlubiyet için telafi niteliğini taşıyor.

Hatayspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Aslan, Hatay deplasmanında

Hatayspor karşısında oynadığı 4 mücadeleden 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, bu mücadeleden de galibiyetle ayrılarak, tekrardan liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor. Hatayspor ise kendi evinde Galatasaray’ı şoku yaşatmak istiyor.

HATAYSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Atakaş Hatayspor, Galatasaray'ı ağırlayacak. 3 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak maç, beIN Sports HD 1 kanalından takip edilebilecek.

HATAYSPOR'UN ALTYAPI TESİSLERİ YENİLENDİ

Hatayspor’dan yapılan açıklamada, 60 yatak kapasiteli yeni altyapı tesisinin geleceğin futbolcularını ağırlamaya devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Defne Atatürk Stadı civarında bulunan 4 katlı altyapı tesisimizde toplantı salonları, yemekhane, analiz toplantı salonu, dinlenme salonu, iki adet teras ve idari bölümler bulunuyor." denildi.

Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında oynayacağı Hatayspor mücadelesi öncesinde büyük bir krizin içinde. 4-3 kaybedilen Çaykur Rizespor karşılaşmasında savunmanın 3 önemli ismi Yedlin, Luyindama ve Marcao'nun cezalı duruma düşmesiyle sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılı takım, milli takımlardan dönen Emre Kılınç'ın ardından Taylan Antalyalı da koronavirüse yakalandı ve hafta sonu formasından uzak kalacak. Bütün bu eksiklerin yanı sıra deneyimli teknik adam Fatih Terim de PFDK'dan aldığı 2 maç cezadan dolayı takımın başında olamayacak.

Milli takımlara 10 oyuncu gönderen Galatasaray'ın korktuğu başına geldi. Sarı-kırmızılıların iki oyuncusunun Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı ve izolasyon süreci başladı.

Hatay deplasmanı öncesi savunmada 3 cezalı (Yedlin, Luyindama ve Marcao) oyuncusu bulunan Galatasaray'da bu bölgede oynaması düşünülen Taylan Antalyalı'nın izolasyon sürecine girmesi teknik direktör Fatih Terim'in de bütün planlarını değiştirmesine yol açtı.

MECBUREN OZORNWAFOR

Bu sezon sadece 6-0 kazanılan Gençlerbirliği mücadelesinde son 8 dakikada süre alan Valentine Ozornwafor, etkili hücum hattına sahip Hatayspor karşısında mecburen ilk 11'de görev yapacak.

Marcao-Luyindama ikilisinin yokluğunda savunmayı Donk - Ozornwafor ikilisi ile oluşturmaktan başka alternatifi kalmayan Fatih Terim, 2000 doğumlu Nijeryalı stoperle idmanlarda özel olarak ilgileniyor.

FEGHOULİ 8 NUMARAYA

Koronavirüse yakalanan oyuncular, orta saha kurgusunu da bozdu. Emre Kılınç'ı da kaybeden Terim, eksiklerden dolayı Feghouli'yi 8 numara pozisyonuna çekecek. İlk 11 çıktığı 10 maçta 5 yenilgi karnesine sahip olmasına rağmen Etebo da Hatay'da tek ön libero olarak sahaya çıkacak.

GALATASARAY'IN HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ: MUSLERA, LİNNES, DONK, OZORNWAFOR, SARACCHİ, ETEBO, GEDSON, FEGHOULİ, EMRE AKBABA, FALCAO, ONYEKURU


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Galatasaray Futbol Kulübü Hatayspor
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