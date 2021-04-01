Hatayspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Aslan, Hatay deplasmanında

Hatayspor karşısında oynadığı 4 mücadeleden 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, bu mücadeleden de galibiyetle ayrılarak, tekrardan liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor. Hatayspor ise kendi evinde Galatasaray’ı şoku yaşatmak istiyor.

HATAYSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Atakaş Hatayspor, Galatasaray'ı ağırlayacak. 3 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak maç, beIN Sports HD 1 kanalından takip edilebilecek.

HATAYSPOR'UN ALTYAPI TESİSLERİ YENİLENDİ

Hatayspor’dan yapılan açıklamada, 60 yatak kapasiteli yeni altyapı tesisinin geleceğin futbolcularını ağırlamaya devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Defne Atatürk Stadı civarında bulunan 4 katlı altyapı tesisimizde toplantı salonları, yemekhane, analiz toplantı salonu, dinlenme salonu, iki adet teras ve idari bölümler bulunuyor." denildi.

Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında oynayacağı Hatayspor mücadelesi öncesinde büyük bir krizin içinde. 4-3 kaybedilen Çaykur Rizespor karşılaşmasında savunmanın 3 önemli ismi Yedlin, Luyindama ve Marcao'nun cezalı duruma düşmesiyle sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılı takım, milli takımlardan dönen Emre Kılınç'ın ardından Taylan Antalyalı da koronavirüse yakalandı ve hafta sonu formasından uzak kalacak. Bütün bu eksiklerin yanı sıra deneyimli teknik adam Fatih Terim de PFDK'dan aldığı 2 maç cezadan dolayı takımın başında olamayacak.