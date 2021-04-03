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Hatayspor Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman ve hangi kanalda? İşte Hatayspor Galatasaray muhtemel 11'ler

03.04.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolseverlerin merakla beklediği Hatayspor Galatasaray maçı için geri sayım sürüyor. Süper Lig'de 32. haftada yapılacak olan maçta Galatasaray deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak. Vatandaşlar maçın başlamasına saatler kala maçın yayın bilgileri hakkında araştırmalar yapıyor. Peki Hatayspor Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman ve hangi kanalda olacak? İşte Hatayspor Galatasaray muhtemel 11'ler...

Hatayspor Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman ve hangi kanalda? İşte Hatayspor Galatasaray muhtemel 11'ler

Her takımdan futbolseverin merakla beklediği Hatayspor Galatasaray maçı için geri sayım devam ediyor. Bu akşam yayınlanacak olan maçta, Süper Lig'de 32. haftada Galatasaray deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak. Vatandaşlar maçın başlamasına saatler kala maçın yayın bilgilerini merak etmeye başladı. Peki Hatayspor Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman ve hangi kanalda olacak?

HATAYSPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA OLACAK?

Merakla beklenen Hatayspor-Galatasaray maçı 3 Nisan 2021 tarihinde bugün saat 19:00'da başlayacak. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede hakem Abdükadir Bitigen düdük çalacak. Maç, beIN SPORTS 1 HD ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

HATAYSPOR GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Onyekuru, Falcao, Linnes, Donk, Ozornwafor, Saracchi, Etebo, Gedson, Feghouli, Emre Akbaba

Hatayspor: Munir, Kamara, Diouf, Popov, Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel, Aabid, Ribeiro, Traore, Akintola, Pablo Santos

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Hatayspor
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saat 19:00'da beın sport 1 de

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