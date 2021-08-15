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Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

15.08.2021 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 2. haftasında 23 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Dün 1-1 biten Kasımpaşa maçında ilk 11'de oynayan futbolcular yenilenme idmanı yaptı, diğer oyuncular ise 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı antrenman, 1 saat 45 dakika sürdü.

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