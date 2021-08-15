Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 2. haftasında 23 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Dün 1-1 biten Kasımpaşa maçında ilk 11'de oynayan futbolcular yenilenme idmanı yaptı, diğer oyuncular ise 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.
Basına kapalı antrenman, 1 saat 45 dakika sürdü.
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