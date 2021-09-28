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Hatayspor galibiyetinin ardından Mesut Özil gündemde!

28.09.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Hatayspor galibiyetinin yankıları devam ediyor. Deplasmanda 2-1'lik skorla 3 puana ulaşan sarı-lacivertli ekipte Mesut Özil olay oldu. Mesut Özil 86. dakikada oyuna girdikten sonra verdiği tepki oldu.

Hatayspor galibiyetinin ardından Mesut Özil gündemde!

Giresun maçında attığı golle 3 puanı getiren F.Bahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, Hatay'da yedek soyundu.

86'DA OYUNA GİREN MESUT TEPKİ GÖSTERDİ

Giresun maçında attığı golle 3 puanı getiren F.Bahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, Hatay'da yedek soyunmuştu. Pereira, perşembe günü Avrupa Ligi'nde oynanacak Olympiakos karşılaşmasını düşünerek ilk 11'e almadığı tecrübeli futbolcuyu, 86'da sahaya sürerken, Mesut son anlarda oyuna alınmasına bozuldu.

TEPKİ GÖSTERDİ

Pereira'ya serzenişte bulunan Özil, maçın dakikasını göstererek bu dakikada oyuna girmek istemediğini belirtti. Kısa bir konuşma gerçekleştiren ikili en sonunda fikir birliğine vardı ve Mesut Özil oyuna girdi.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil Vitor Pereira
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