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Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

19.08.2022 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

İdmanda futbolcular, taktik ve hava topu çalışması yaptı.

Bu antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayan Hatay temsilcisi, kampa girdi.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Gaziantep FK atakaş hatayspor

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