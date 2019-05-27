Hatayspor - Gazişehir Gaziantep finali Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak

Spor Toto Süper Lig'e yükselecek 3. ve son takımın belli olacağı Spor Toto 1. Lig play-off finalinin oynanacağı stat ve müsabaka saati açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep arasındaki final maçı 30 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.
Karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak.
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