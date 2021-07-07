Hatayspor, Isaac Sackey'nin sözleşmesini 2 yıl uzattı

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Ganalı ön libero oyuncusu Isaac Sackey'nin sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki oyuncuyla yeni mukavele imzalandığı belirtilerek, "Isaac Sackey 2 yıl daha Atakaş Hatayspor'umuzda." denildi.



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