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Hatayspor, Kaan Kanak'ı kadrosuna kattı

16.07.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Kaan Kanak'ı kadrosuna kattı

Hatayspor, Kaan Kanak'ı kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 31 yaşındaki savunma oyuncusu Kaan Kanak'ı transfer ettiğini duyurdu.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Adana Demirspor forması giyen tecrübeli sol bek ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Erzurum'da kamp yapılan otelde düzenlenen imza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'ın da katıldığı kaydedildi.

Hatayspor, Kaan Kanak'ı kadrosuna kattı

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