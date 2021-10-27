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Hatayspor Kadın Basketbol Takımı yeni transferleriyle başarıya odaklandı

27.10.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Basketbol şube sorumlusu Ali Akın: "Ağır bir sezon ve yeni oluşturmaya başladığımız bir takım var, beraber çalışma ve bunları analiz etme şansımız çok az ve zor ama bunu başarabileceğimizi düşünüyorum" - Kaptan Bahar Çağlar Ökten: "İlk hedefimiz FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda grupları geçebilmek, sonra yarı finale yükselmek ve Türkiye ligini de bitirebileceğimiz en üst noktada bitirmek"

LALE KÖKLÜ - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Hatayspor, yeni transferleriyle ligde ve FIBA Avrupa Kupası'nda başarılı sonuçlar almayı amaçlıyor.

Ligin yanı sıra FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda da mücadele eden Hatay ekibi, geçen yıl kadrosunda bulundurduğu İdal Yavuz dışında tüm oyuncularla yollarını ayırarak 4'ü yabancı 11 basketbolcuyu renklerine bağladı.

Akdeniz ekibi, neredeyse tamamen yenilenen kadroyla hem ligde hem de FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyor.

Basketbol şube sorumlusu Ali Akın, AA muhabirine, yeni ve genç bir ekiple sezona başladıklarını söyledi.

İçerisinde tecrübeli oyuncuların da olduğu ekibin başarılı işlere imza atacağını düşündüklerini aktaran Akın, şöyle konuştu:

"Oyuncularımızla ve önderleriyle iyi bir ekip kurduk ve onlardan başarı bekliyoruz. Türkiye ligi, kadın basketbol adına her zaman Avrupa liglerinin içerisinde üst seviyede olmuştur. Bizim bu sezondan beklediğimiz ligi ilk 8'de bitirmek, kulübümüzü Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek. Sezon çok yoğun hem Avrupa'ya gidiyoruz hem lig maçları oynuyoruz. Ağır bir sezon ve yeni oluşturmaya başladığımız bir takım var, beraber çalışma ve bunları analiz etme şansımız çok az ve zor ama bunu başarabileceğimizi düşünüyorum."

- Başantrenör Baş: "Her maçı kazanmaya çalışıyoruz"

Takımın başantrenörü Ekin Baş, bu sezon uygun bir bütçeyle yeni bir takım oluşturduklarını belirtti.

Hatay'ı en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını dile getiren Baş, "Hedeflerimizi maç maç belirliyoruz ve her maç da en iyisini yapmak için oynuyoruz. Özellikle FIBA Kadınlar Avrupa Kupası bizi çok yoruyor. Dar bir rotasyonumuz var, haftada 3 maç oynuyoruz. Bunun biri deplasman oluyor, antrenman yapamıyoruz. Sadece maçtan maça çıkıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve her maçı kazanmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Kaptan Bahar: "Hedefimiz sahaya çok iyi bir takım yansıtmak"

Takımın kaptanı Bahar Çağlar Ökten ise herkesin düzene adapte olabilmek için elinden geleni yaptığını vurguladı.

Ekibin kendi içinde uyumunun çok iyi olduğunu ifade eden Bahar, hedeflerinin bunu sahaya yansıtmak olduğunu aktardı.

Bahar, senelerdir Hatayspor'un hedefinin hep yukarılarda olduğunu belirterek, "Ben adım adım yürüyen bir sporcuyum. İlk hedefimiz FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda grupları geçebilmek, sonra yarı finale yükselmek ve Türkiye ligini de bitirebileceğimiz en üst noktada bitirmek." diye konuştu.

Tecrübeli oyunculardan Maddalena Gaia Gorini de takıma katıldığından bu yana kulüpteki herkesin kendisine çok yardımcı olduğunu anlatarak, "Takım arkadaşlarımla birbirimize yardımcı oluyoruz, 'Daha iyi nasıl yapabiliriz?' diye aramızda tartışıyoruz. Maç maç giderek sezon sonunda ulaşabileceğimiz en üstün seviyeye gelmek için bütün her şeyimizi vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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