YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti

Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti

24.08.2022 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti

Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde antrenman yaptı.

İdmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas, dar alan ve taktik çalıştı. Basına kapalı gerçekleşen antrenman 1 saat 55 dakika sürdü.

Spor Toto Süper Lig'de ilk haftayı bay geçen, Trabzonspor ve Gaziantep FK maçlarından da mağlubiyetle ayrılan Hatayspor, henüz puanla tanışamadı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay'da trafik tartışmasında halk otobüsünün camlarını kıran sürücü kameraya yansıdıHatay'da trafik tartışmasında halk otobüsünün camlarını kıran sürücü kameraya yansıdı
Adanaspor'dan eski kalecisi Goran Karacic ile ilgili açıklama:Adanaspor'dan eski kalecisi Goran Karacic ile ilgili açıklama:
Özcan usta, 45 yıldır el emeği ayakkabı üretiyorÖzcan usta, 45 yıldır el emeği ayakkabı üretiyor
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Hatayspor Kasımpaşa hazırlık

Hatay Namaz Vakitleri 24 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:29
Sabah
05:53
Öğle
12:43
İkindi
16:24
Akşam
19:22
Yatsı
20:42
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Fırtınanın kahramanı oldu! Yıldırım çarpan kadını o kurtardı

Fırtınanın kahramanı oldu! Yıldırım çarpan kadını o kurtardı

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

Güzellik sevdası yüzünden 1 yıl boyunca aynalara bakamadı!

Güzellik sevdası yüzünden 1 yıl boyunca aynalara bakamadı!

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.