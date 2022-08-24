Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde antrenman yaptı.
İdmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas, dar alan ve taktik çalıştı. Basına kapalı gerçekleşen antrenman 1 saat 55 dakika sürdü.
Spor Toto Süper Lig'de ilk haftayı bay geçen, Trabzonspor ve Gaziantep FK maçlarından da mağlubiyetle ayrılan Hatayspor, henüz puanla tanışamadı.
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