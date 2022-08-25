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Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti

25.08.2022 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı.

Basına kapalı yaklaşık 2 saat süren antrenmanda futbolcular, pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.

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Süper Lig Kasımpaşa atakaş hatayspor

Hatay Namaz Vakitleri 25 Ağustos Perşembe

İmsak
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Sabah
05:54
Öğle
12:43
İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Hatay ATM’LER

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