HATAYSPOR KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE! Hatayspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hatayspor Kayserispor maçı canlı olarak ekrana gelecek. Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak maçta hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak. Saka'nın yardımcılıklarını Abdullah Uğur Sarı ve Selahattin Altay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Raşit Yorgancılar olarak açıklandı. Hatayspor Kayserispor maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Hatayspor Kayserispor maçının canlı yayın saati ve kanalı...

HATAYSPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hatayspor Kayserispor maçı bugün (27 Ekim Cuma) saat 20.00'da başlayacak.

HATAYSPOR KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hatayspor Kayserispor maçı, Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.



