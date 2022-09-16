HATAYSPOR KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE! Hatayspor Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hatayspor ile Kayserispor Süper Lig'in 7. haftasında karşı karşıya gelecek. Maça ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Maç öncesi birçok kişi 'Hatayspor Kayserispor maçı canlı izle' konu başlığını arama motorlarında sorguluyor. Peki Hatayspor Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Hatayspor Kayserispor maçının günü ve saati...

HATAYSPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hatayspor ile Kayserispor 22/23 Süper Lig 7. hafta maçında karşılaşacak.

Hatayspor Kayserispor maçı 16 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Maç, Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak.

HATAYSPOR KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hatayspor Kayserispor maçı beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanacak.

