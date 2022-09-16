SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. HATAYSPOR KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE! Hatayspor Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HATAYSPOR KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE! Hatayspor Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

16.09.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatayspor Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen karşılaşma Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak. Teknik direktör Serkan Özbalta'nın çalıştırdığı bordo-beyazlılar maçtan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Maç öncesi birçok kişi 'Hatayspor Kayserispor maçı canlı izle' konu başlığını internette araştırıyor. Peki, Hatayspor Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

HATAYSPOR KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE! Hatayspor Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hatayspor ile Kayserispor Süper Lig'in 7. haftasında karşı karşıya gelecek. Maça ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Maç öncesi birçok kişi 'Hatayspor Kayserispor maçı canlı izle' konu başlığını arama motorlarında sorguluyor. Peki Hatayspor Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Hatayspor Kayserispor maçının günü ve saati...

HATAYSPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hatayspor ile Kayserispor 22/23 Süper Lig 7. hafta maçında karşılaşacak.

Hatayspor Kayserispor maçı 16 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Maç, Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak.

HATAYSPOR KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hatayspor Kayserispor maçı beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülke sıralamasında müthiş yükseliş!Ülke sıralamasında müthiş yükseliş!
Galatasaray'da Yusuf Demir krizi! Artık şansı kalmadı...Galatasaray'da Yusuf Demir krizi! Artık şansı kalmadı...
F.Bahçe'yi reddetti, kahraman oldu! Adına besteler yapıldıF.Bahçe'yi reddetti, kahraman oldu! Adına besteler yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Hatayspor Kayserispor oynanacak maçı süper li maçın iyet maç,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tapulu arazisine geldiğinde şaşkına döndü: Evime giremiyorum

Tapulu arazisine geldiğinde şaşkına döndü: Evime giremiyorum

Akaryakıt fiyatlarında sürpriz gelişme! Büyük indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarında sürpriz gelişme! Büyük indirim geliyor

''Jorge Jesus'u bugün kovarım'' demişti... Rennes maçı sonrası tekrar gündeme geldi

''Jorge Jesus'u bugün kovarım'' demişti... Rennes maçı sonrası tekrar gündeme geldi

Topu bilerek kalçasına attı! Paylaşım rekoru kırıyor

Topu bilerek kalçasına attı! Paylaşım rekoru kırıyor

Rıdvan Dilmen canlı yayında çok sinirlendi! Programı erken bitirmek zorunda kaldılar...

Rıdvan Dilmen canlı yayında çok sinirlendi! Programı erken bitirmek zorunda kaldılar...

Mert Hakan Yandaş'ın tavırlarına tepki yağıyor! Galatasaray'a küfrettikleri sırada gülümsedi...

Mert Hakan Yandaş'ın tavırlarına tepki yağıyor! Galatasaray'a küfrettikleri sırada gülümsedi...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Futbol maçına vücut boyasıyla katıldılar! Aslında 'üstsüzlerdi'

Futbol maçına vücut boyasıyla katıldılar! Aslında 'üstsüzlerdi'

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Cinsiyet değiştirmişti! Transparan tulumuyla pozu olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Transparan tulumuyla pozu olay oldu

Başbakanın kulaklıkla sınavı! Bir türlü takmayı başaramadı

Başbakanın kulaklıkla sınavı! Bir türlü takmayı başaramadı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.